Les services mondiaux de distribution d'eau et de traitement des eaux usées s'attaquent au changement climatique

Les services d'eau et d'assainissement mettent en œuvre des objectifs de décarbonation ambitieux, selon une nouvelle enquête menée auprès de 100 services d'Amérique du Nord et d'Europe. Sponsorisée par le leader mondial des technologies de l'eau Xylem (NYSE : XYL), l'enquête révèle que 75 % des personnes interrogées ont l'intention d'atteindre des objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) d'ici 2040 ou avant. 48 % des répondants ont fixé un objectif d'émissions nettes nulles et 42 % ont fixé un objectif de réduction des émissions.

« Le secteur de l'eau joue un rôle important dans l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Patrick Decker, président-directeur général de Xylem. « Notre secteur est très consommateur d'énergie. Cependant, une application intelligente de la technologie permet de gérer l'eau de manière beaucoup plus efficace et abordable. De plus en plus, les services publics trouvent des moyens de déployer la technologie pour devenir plus résilients et réduire les émissions, tout en répondant à un grand nombre de leurs préoccupations opérationnelles ».

La mise en œuvre de produits et de solutions nouveaux et innovants peut aider les services publics à faire progresser leurs stratégies de décarbonation. Comme le souligne son rapport sur le développement durable 2022 récemment lancé, les technologies de pointe de Xylem ont permis aux clients de réduire leur empreinte CO2e de plus de 2,8 millions de tonnes métriques depuis 2019. Dans le monde entier, les principaux services d'eau et d'assainissement se concentrent sur ces solutions pour mener à bien les plans de réduction des GES.

Par exemple, en Europe 31 % des personnes interrogées prévoient d'installer des technologies plus efficaces sur le plan énergétique. D'autres misent sur des solutions numériques, 29 % d'entre eux se penchant sur l'infrastructure de comptage avancée (AMI) et les solutions de détection des fuites, et 24 % se tournant vers les technologies d'optimisation des systèmes de traitement. De même, en Amérique du Nord, 35 % des personnes interrogées prévoient de mettre en œuvre des technologies d'optimisation des installations ou des actifs pour atteindre leurs objectifs de décarbonation.

Avec 37 % des personnes interrogées en Amérique du Nord qui citent la résilience aux tempêtes extrêmes et aux inondations comme une préoccupation majeure, les solutions numériques avancées aident également les gestionnaires de l'eau à améliorer les résultats opérationnels et environnementaux à un coût abordable. La Buffalo Sewer Authority (BSA), aux États-Unis, a par exemple économisé 145 millions de dollars en déployant un système d'égouts intelligent qui a permis de réduire les eaux polluées s'écoulant dans ses rivières lors des orages, résolvant ainsi un problème de longue date sans avoir à investir dans de nouvelles infrastructures.

« Pour combler les déficits de ressources et servir nos communautés le plus efficacement possible, nous devons travailler plus intelligemment », a déclaré M. Oluwole A. (OJ) McFoy, directeur général de la BSA. « Nous avons démontré que cette technologie est efficace et qu'elle peut contribuer à rendre Buffalo plus performant et mieux préparé au changement climatique et aux tempêtes plus intenses qui se profilent à l'horizon. »

De nombreux services publics ont classé les émissions liées aux procédés – telles que le méthane et l'oxyde nitreux – à l'avant-dernier rang de leurs priorités d'action, malgré leur impact significatif, ce qui montre qu'une meilleure compréhension de cette question et une innovation technologique sont nécessaires pour s'attaquer aux émissions totales dans le secteur de l'eau.

Les stratégies de décarbonation déployées par ces services publics avant-gardistes sont présentées dans le récent document de Xylem, Net Zero – The Race We All Win.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial des technologies de l'eau qui s'engage à résoudre les problèmes critiques liés à l'eau et aux infrastructures grâce à l'innovation. Nos plus de 17 000 employés diversifiés ont généré un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars en 2022. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources, et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer la sécurité de l'eau. Rejoignez-nous sur www.xylem.com.

