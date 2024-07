Plus de 4 400 étudiants innovateurs de 150 pays proposent de nouvelles solutions aux menaces qui pèsent sur l'eau et le développement durable

Le leader mondial des technologies de l'eau Xylem (NYSE : XYL) a annoncé aujourd'hui que des équipes des Philippines et d'Algérie ont remporté le grand prix de son Global Student Innovation Challenge édition 2024. Le programme annuel invite les lycéens et les étudiants du monde entier à élaborer des solutions pour faire face aux plus grands problèmes liés à l'eau dans le monde

Plus de 4 400 étudiants de 150 pays ont participé au concours de cette année, qui demandait aux jeunes innovateurs de s'attaquer à trois problèmes critiques concernant l'eau : la réduction des déchets plastiques dans les océans, la sensibilisation au développement durable et à la conservation de l'eau, et la réduction des émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES) grâce à des méthodes avancées de purification de l'eau.

« Alors que les problématiques mondiales liées à l'eau s'intensifient, il est plus important que jamais de fournir une plateforme à la prochaine génération d'innovateurs », a déclaré Austin Alexander, vice-président de la durabilité et de l'impact social chez Xylem. « Nous sommes enthousiasmés par les solutions de conservation de l'eau proposées par les lauréats de cette année. Le travail de ces jeunes innovateurs et d'autres aura un impact majeur sur le secteur de l'eau dans les années à venir. »

Le grand gagnant de cette année dans la division des lycées est « Team AGWE – God of Water: Be Empowered. Take Action ». L'équipe, de l'école des mathématiques et des sciences de Valenzuela aux Philippines, a développé le concept d'un outil expérientiel utilisant la réalité augmentée pour inspirer des actions en faveur de la conservation de l'eau.

Le grand gagnant dans la division des universités est « The Blue: Immersive Water Conservation Learning Experience ». L'équipe, de l'université de Boumerdès en Algérie, a développé son idée pour une expérience d'apprentissage dynamique et gamifiée, axée sur des sujets allant des avantages du recueillement des eaux de pluie à l'importance de la gestion des eaux usées.

Les participants au défi ont été soutenus par des mentors bénévoles de Xylem, et près de 260 équipes ont travaillé sur des projets qui ont été évalués par des juges de Xylem et de l’organisation mondiale à but non lucratif EarthEcho International.

Les équipes gagnantes, annoncées lors d’une cérémonie virtuelle de remise des prix le 20 juin, partagent un prix de 20 000 $ et peuvent rejoindre l’incubateur d’innovation Xylem Ignite pour améliorer leurs solutions. Les participants au programme d’incubateur seront associés à des mentors expérimentés de l’industrie de l’eau de Xylem et recevront des subventions pour développer leurs projets sur une période de six mois.

Le Global Student Innovation Challenge, qui en est à sa quatrième année, fait partie de Xylem Ignite, un programme mondial destiné aux jeunes et conçu pour créer un solide réseau d'étudiants pionniers passionnés et leur donner les moyens de faire évoluer l'industrie de l'eau. Le nombre d'étudiants participant au programme a presque été multiplié par sept depuis sa création en 2021, et le nombre de pays représentés a triplé.

