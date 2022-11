Manchester City et Xylem invitent les fans de foot à voter pour les jeunes héros qui relèvent les défis mondiaux liés à l'eau

La Xylem Water Heroes Academy met à l'honneur cinq projets inspirants en rapport avec le foot et l'eau dans des villes du monde entier

Le programme collectif mondial du Manchester City Football Club, Cityzens Giving, et le chef de file mondial des technologies hydrauliques, Xylem (NYSE: XYL) invitent les passionnés du ballon rond à voter pour leur projet préféré à l'occasion de la deuxième édition de la Water Heroes Academy. Du 22 novembre au 5 décembre, les fans du monde entier peuvent voter pour un des cinq nouveaux projets footballistiques et hydrauliques de jeunes leaders œuvrant pour relever des défis mondiaux en rapport avec l'eau à Buenos Aires, Cape Coast, Kuala Lumpur, Melbourne, et Mexico.

Les jeunes leaders participant au programme de cette année puisent dans la puissance du football pour fournir une éducation essentielle sur l'eau, l'assainissement, et l'hygiène dans l'espoir de relever des défis spécifiques dans leurs communautés. Les projets incluent l'amélioration de l'accès à de l'eau potable dans des communautés mal desservies à Buenos Aires et Cape Coast, la construction de communautés résilientes face aux inondations à Mexico et Kuala Lumpur, et la sensibilisation à la durabilité de l'eau à Melbourne.

Le projet ayant reçu le plus de votes permettra à ces jeunes leaders de vivre une expérience exceptionnelle en découvrant l'Etihad Stadium. Ils y approfondiront la question des défis et des solutions hydrauliques, et recevront une formation supplémentaire sur l'amélioration de la santé et du bien-être des jeunes dans leurs collectivités. Chacun des projets Water Heroes Academy recevront du financement, des outils pédagogiques, une formation, et du mentorat de Xylem et Cityzens Giving, fournissant ainsi aux jeunes leaders les ressources nécessaires pour créer leurs propres programmes.

La Water Heroes Academy est une initiative conjointe entre Cityzens Giving et Xylem qui vise à avoir un impact positif sur 20 000 jeunes durant les quatre prochaines années. L'année dernière, le programme a accueilli plus de 75 jeunes leaders de l'eau et apporté une éducation vitale à plus de 6 000 jeunes à São Paulo, à Bombay, au Cap, à New York, et à Shanghai. Bombay a été le projet victorieux, ayant reçu des milliers de votes. Fourni en collaboration avec Magic Bus India Foundation, le projet vise à améliorer l'accès local à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène.

"Dans ma communauté, de nombreux enfants n'ont pas accès à l'eau potable à l'école, ce qui signifie qu'ils tombent malades et ne peuvent plus aller en classe en raison de problèmes de santé", déclare Varsha, une jeune leader de l'équipe de Bombay. "Je suis motivée par l'opportunité d'améliorer le quotidien des personnes de ma communauté via la sensibilisation et l'éducation. Je suis incroyablement fière de contribuer au développement de ma communauté et d'avoir un impact positif sur la vie des jeunes grâce à mon expérience acquise avec la Water Heroes Academy."

"Nous sommes ravis de travailler avec Xylem pour mettre à l'honneur cinq nouveaux projets Water Heroes Academy et célébrer nos jeunes leaders Cityzens Giving qui ont tous un profond impact sur leur communauté", déclare Tom Pitchon, directeur de la fondation mondiale, City Football Group. "C'est formidable d'avoir accueilli nos héros de Bombay à Manchester la saison passée, et nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir les jeunes leaders du projet le plus apprécié de cette année. Alors, votez dès maintenant!"

"Nous sommes incroyablement fiers de notre partenariat avec Manchester City et le réseau mondial de jeunes leaders de l'eau dans le cadre du programme Water Heroes Academy", déclare Randolf Waters, directeur principal, partenariat et image de marque, Xylem. "En mettant en lumière le travail accompli par ces incroyables leaders de l'eau au niveau local, nous espérons inspirer davantage de jeunes à prendre part à des initiatives pour relever les défis hydrauliques et stimuler le changement positif à un niveau mondial. J'encourage les fans de foot à soutenir nos héros de l'eau et à voter pour leur projet favori."

Pour découvrir le récit de chaque projet et voter pour votre projet préféré, rendez-vous sur: www.mancity.com/waterheroes

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale leader dans le domaine des technologies de traitement de l'eau, qui s'engage à relever les défis critiques liés à l'eau et aux infrastructures par l'innovation. Nos 17 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de dollars en 2021. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources, et en aidant les communautés de plus de 150 pays à devenir sûres en matière de traitement de l'eau. Rejoignez-nous sur www.xylem.com.

À propos du Manchester City Football Club

Fondé en 1880 sous le nom de St Mark’s West Gorton, le Manchester City FC est un club anglais de la Premier League. Devenu officiellement le Manchester City FC en 1894, il a depuis remporté la Coupe européenne des vainqueurs de coupe, huit titres de la Ligue des champions, dont six titres de Premier League (2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022) et six FA Cups. Le Manchester City FC est un des 12 clubs du City Football Group et compte parmi ses clubs frères le New York City FC et le Melbourne City FC.

Sous la direction de Pep Guardiola, un des managers les plus décorés du football mondial, le Club disputera ses matches nationaux et de Ligue des champions de l'UEFA au stade Etihad, un stade spectaculaire de 55 000 places où City a élu domicile depuis 2003. Aujourd'hui, le stade est situé sur le Campus d'Etihad, qui comprend également la City Football Academy, un centre d'entraînement et de développement des jeunes à la pointe de la technologie situé au cœur de Manchester Est. Dotée d'un stade d'une capacité de 7 000 places, la City Football Academy est également l'endroit où le Manchester City Women's Football Club et l'Elite Development Squad s'entraînent quotidiennement et disputent leurs matches à domicile.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.mancity.com.

À propos de Cityzens Giving

Cityzens Giving est un programme mondial primé, qui permet à de jeunes leaders d'utiliser le foot comme un outil pour promouvoir la santé des enfants et des jeunes dans des villes du monde entier. Les projets sont gérés par des jeunes, pour des jeunes, avec la participation des supporters, du personnel et des partenaires de City Football Group, notamment sous forme de bénévolat, collecte de fonds en vue de dons et soutien aux projets. En plus de financements par subvention à long terme, les jeunes leaders auront accès à une formation en football et leadership communautaire assurée par les entraîneurs du Club et à des opportunités de réseautage avec d'autres projets de football communautaire. Cette initiative comprend des formations individuelles dans le pays, une assistance à distance, et des réunions régulières afin d'assurer le flux de savoir-faire et d'apprentissage. Chaque année, Cityzens Giving soutient plus de 1 000 jeunes leaders à avoir un impact positif sur la santé de milliers de jeunes dans 25 villes du monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.mancity.com/community/global-projects.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221122005466/fr/