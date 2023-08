Naomi Park, des États-Unis, reçoit le prestigieux Stockholm Junior Water Prize 2023 pour ses recherches sur l’élimination du dioxyde de carbone et des produits pétroliers de l’océan. La princesse héritière Victoria de Suède a remis son prix à la lauréate lors d’une cérémonie organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de l’eau à Stockholm.

L’océan absorbe près d’un tiers des émissions atmosphériques de dioxyde de carbone et 1,3 million de gallons de pétrole brut sont déversés dans les océans chaque année. Ces deux problèmes continuent de nuire à la biodiversité marine et à la santé humaine. Dans le cadre de ses recherches, Naomi Park a mis au point une méthode permettant d’éliminer simultanément ces contaminants.

Pour cet accomplissement, elle a été déclarée lauréate du Stockholm Junior Water Prize, un concours international où des étudiants âgés de 15 à 20 ans présentent des solutions aux principaux problèmes liés à l’eau.

À propos de son prix, Naomi Park déclare : « J’ai réalisé ce projet au cours de mes études secondaires. J’ai rejoint notre programme de recherche en première année. C’était juste quelque chose que je voulais faire pour m’amuser. Je n’aurais jamais pensé que j’en arriverais là. Ce que je vis actuellement est un véritable choc. »

Le jury a noté que « la lauréate prend un déchet problématique et l’utilise pour contribuer à résoudre un certain nombre des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés dans le monde moderne. En utilisant du polystyrène et en créant une « éponge » qui absorbe à la fois le dioxyde de carbone et les produits pétroliers de l’océan, cette étudiante a construit un modèle et l’a testé dans de multiples conditions, en simulant même les vagues de l’océan, avec des résultats impressionnants. »

La lauréate a reçu son prix lors d’une cérémonie organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de l’eau par la princesse héritière Victoria de Suède, marraine officielle du prix.

Le diplôme d’excellence a été décerné à Ayse Pelin Dedeler, de Turquie, pour son étude sur la manière de capturer les microplastiques à l’aide de nano-adsorbants magnétiques et de les retirer de l’eau à l’aide de puissants aimants.

Le prix du public a été décerné à Fernando de Silva Hernández et Carlos Erquizio, du Mexique, complétant ainsi la liste des lauréats.

Le Stockholm Junior Water Prize est organisé chaque année depuis 1997 par l’Institut international de l’eau de Stockholm, SIWI, avec Xylem comme partenaire fondateur.

« Le Stockholm Junior Water Prize est un hommage à toute une génération de jeunes gens motivés, désireux de relever les plus grands défis de notre époque. Leur passion, leur ingéniosité et leur détermination à faire partie d’un avenir meilleur sont une véritable source d’inspiration. C’est aussi un rappel brutal que nous devons tous faire notre part, et ce, dès maintenant », déclare Karin Gardes, directrice exécutive par intérim de l’Institut international de l’eau de Stockholm.

Patrick Decker, président-directeur général de Xylem, ajoute : « La prochaine génération d’innovateurs dans le domaine de l’eau fait déjà la différence aujourd’hui, comme le montrent tous les participants au Stockholm Junior Water Prize. Je me joins aux 22 000 collègues de Xylem et à nos nombreux partenaires dans le monde entier pour honorer leurs grandes idées et ambitions. Nous sommes inspirés par l’avenir et nous leur souhaitons la bienvenue dans le mouvement mondial visant à résoudre le problème de l’eau. »

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.siwi.org/prizes.

