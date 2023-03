Pep Guardiola dit stop à la pollution des cours d'eau et lance une campagne de lutte contre les eaux usées non traitées dans le monde entier

Le Manchester City Football Club et Xylem encouragent les supporters à lancer un appel à l'action pour les eaux usées non traitées avant la Conférence des Nations Unies sur l'Eau 2023 qui fera date

L'UNESCO estime que 80 % des eaux usées dans le monde sont rejetées dans l'environnement sans aucun traitement,1, ce qui pollue les cours d'eau de la planète et présente des risques pour la santé humaine. À l'approche de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau 2023, le Manchester City Football Club et Xylem (NYSE : XYL), le leader mondial des technologies de l'eau, appellent les supporters de football du monde entier à lutter contre la pollution des eaux usées.

Grâce à un nouveau site Web intitulé « Water Heroes », les supporters de football sont invités à utiliser des ressources éducatives et à accoler leur nom sur une déclaration pour souligner la nécessité inhérente aux instances dirigeantes d'honorer leurs engagements en matière de traitement des eaux usées. Le site « Water Heroes » donne la possibilité de gagner des billets de match et d'autres prix en s'inscrivant comme défenseur de l'eau.

Pour soutenir la campagne, le Manchester City Football Club et Xylem ont lancé un court métrage mettant en scène le directeur du club, Pep Guardiola. Le film fait la description de situations concrètes d'un monde noyé sous les eaux usées non traitées et vise à inciter les supporters de football à agir de toute urgence. Cette initiative favorisera l'ambition de Xylem et du Manchester City Football Club de créer un mouvement mondial d'un milliard de citoyens de l'eau, engagés à résoudre les problèmes liés à l'eau dans le monde.

« Il s'agit, avec le partenariat entre Manchester City et Xylem, de maximiser le pouvoir de notre voix collective pour sensibiliser les citoyens sur les problèmes cruciaux liés à l'eau », a déclaré Pep Guardiola. « Notre monde n'a jamais été si pollué et les eaux usées non traitées continuent d'avoir un impact sur la santé de millions de personnes. Nous demandons aux supporters de se rassembler et d'exiger des mesures avant qu'il ne soit trop tard. Il est grand temps d'éliminer les déchets de l'eau ».

La Conférence des Nations Unies sur l'Eau rassemble les parties prenantes des gouvernements, du secteur privé, des organisations non gouvernementales, des institutions académiques et de la communauté scientifique afin d'obtenir des avancées sur les questions liées à l'eau dans le monde. Comme il s'agit de la première conférence de ce type depuis 50 ans, les jeunes supporters de football ont l'occasion, une fois par génération, de participer à l'entretien.

« Alors que la demande en eau propre augmente, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger cette ressource vitale », a déclaré Patrick Decker, CEO de Xylem. « La Conférence des Nations Unies sur l'Eau 2023 constitue une plateforme mondiale permettant d'inscrire la pollution des eaux usées à l'ordre du jour des gouvernements et faire progresser les choses à grande échelle. Avec le Manchester City Football Club, nous demandons instamment aux jeunes supporters de devenir des gardiens de l'eau en exigeant des mesures contre la pollution des eaux usées : notre avenir et la santé de notre planète en dépendent ».

Pour accentuer la sensibilisation, Xylem et le Manchester City Football Club collaborent avec Global Citizen, un mouvement qui permet à des millions de personnes à travers le monde d'agir sur des questions cruciales. Lancée à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars, cette collaboration met en scène des joueuses de l'équipe féminine de Manchester City aux côtés de jeunes dirigeants du monde entier dans le domaine de l'eau, afin de mettre en relief l'impact des eaux usées non traitées sur les communautés du monde entier.

Pour faire entendre votre voix à propos de ce problème important, manifestez votre soutien à l'adresse suivante : waterheroes.xylem.com

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un société internationale leader dans le domaine des technologies de l'eau qui s'est engagée à résoudre les défis majeurs liés à l'eau et aux infrastructures grâce à l'innovation. Grâce à plus de 17 000 employés diversifiés nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars en 2022. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources, et aidons les communautés de plus de 150 pays à garantir la sécurité de l'eau. Rejoignez-nous sur le site www.xylem.com.

À propos du Manchester City Football Club

Manchester City FC est un club anglais de Premier League fondé en 1880 sous le nom de St Mark's West Gorton. Il est devenu officiellement le Manchester City FC en 1894 et, depuis lors, il a remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, huit titres de champion, dont six titres de Premier League (2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022), et six FA Cups. Le Manchester City FC est l'un des dix clubs qui composent le City Football Group et compte parmi ses clubs frères, le New York City FC et le Melbourne City FC.

Sous la conduite de Pep Guardiola, l'un des managers les plus décorés du football mondial, le Club disputera ses matches nationaux et de Ligue des champions de l'UEFA au stade Etihad, un stade spectaculaire de 55 000 places où City a élu domicile depuis 2003. Aujourd'hui, le stade est situé sur le Campus d'Etihad, qui comprend également la City Football Academy, un centre d'entraînement et de développement des jeunes à la pointe de la technologie situé au cœur de Manchester Est. Dotée d'un stade d'une capacité de 7 000 places, la City Football Academy est également l'endroit où le Manchester City Women's Football Club et l'Elite Development Squad s'entraînent quotidiennement et disputent leurs matches à domicile.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.mancity.com

À propos de Global Citizen

Global Citizen est la première organisation internationale de défense des droits qui a pour mission de mettre fin à l'extrême pauvreté IMMÉDIATEMENT. Alimenté par une communauté mondiale de militants qui font entendre leur voix et agissent tous les jours, le mouvement s'est intensifié grâce à des campagnes et des événements qui rassemblent des personnalités du monde de la musique, du divertissement, de la politique publique, des médias, de la philanthropie et du secteur des entreprises. Au cours des dix dernières années, 41 milliards de dollars d'engagements annoncés ont été déployés sur les plateformes de Global Citizen, générant un impact sur plus de 1,15 milliard de vies. Fondée en Australie en 2008, l'équipe de Global Citizen exerce ses activités depuis New York, Londres, Paris, Berlin, Melbourne, Toronto, Johannesburg, Lagos et ailleurs. Rejoignez le mouvement sur le site globalcitizen.org, téléchargez Global Citizen app, et suivez Global Citizen sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et Twitter.

____________________________

1 Rapport des Nations unies sur le développement dans le monde : les eaux usées, une ressource inexploitée

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230309005491/fr/