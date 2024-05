Xylem Inc. est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements sur mesure destinés aux industries concernées par les opérations de distribution en eau et de traitement des eaux usées. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de systèmes de transport et de traitement d'eaux (42,6%) : marques Flygt, Wedeco, Godwin Pumps, WTW, Sanitaire, AADI et Leopold ; - vente d'équipements hydrauliques (29,4%) : dispositifs de surpression, pompes, vannes, échangeurs thermiques, équipements de distribution et de contrôle, etc. vendus sous les marques Goulds, Bell & Gossett, AC Fire, Standard, Flojet, Lowara, Jabsco et Flowtronex, destinés aux secteurs agricole, industriel, commercial et résidentiel ; - vente de systèmes de mesure et de contrôle et d'instruments analytiques (28%) : dédiés à la conservation des ressources hydriques et aux essais d'eaux. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (47,1%), Europe (28,8%), Asie-Pacifique (12,7%) et autres (11,4%).

Secteur Machines et équipements industriels