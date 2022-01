Xylem a effectué 113 000 heures de bénévolat en 2021, multipliant par deux le temps passé pour pouvoir s'attaquer aux problèmes liés à l'eau dans 55 pays.

La société mondiale de technologie de l'eau, Xylem (NYSE : XYL), a annoncé aujourd'hui que près de 80 % de ses 16 000 employés ont donné de leur temps pour aider à résoudre les défis urgents liés à l'eau en 2021. L'équipe mondiale de Xylem a collectivement fait don de 113 000 heures dans l'ensemble de leurs communautés réparties dans 55 pays.

L'engagement des heures de bénévolat a doublé de 2020 à 2021, malgré les problèmes de la COVID-19. Les employés de Xylem se sont mobilisés à la fois personnellement, dans leurs propres communautés, et virtuellement, en trouvant de nouvelles méthodes pour faire la différence. Les initiatives comprenaient le nettoyage des cours d'eau, le soutien aux équipes d'intervention en cas de catastrophe et des projets d'éducation liés à l'eau.

« Le bénévolat est une façon d'investir dans notre mission visant à résoudre les plus grands problèmes liés à l'eau dans le monde », a déclaré Austin Alexander, vice-président de la durabilité et de l'impact social chez Xylem. « Nos collègues, clients et ONG partenaires ont manifesté une réelle passion l'année dernière, en multipliant par deux le nombre d'heures de bénévolat, par rapport à 2020. Ce fut particulièrement encourageant de voir cet engouement face à la COVID-19. Ils ont trouvé tellement de moyens créatifs pour arriver à aider les communautés à devenir plus résilientes, en encadrant des jeunes en ligne, en soutenant les efforts de nos ONG partenaires et en soutenant les efforts d'aide humanitaire. C'est tellement inspirant de voir l'impact obtenu ».

Les initiatives de volontariat de Xylem font partie de son programme de responsabilité sociale d'entreprise, Xylem Watermark. Xylem offre 10 heures de congé par an à ses employés pour qu'ils puissent faire du bénévolat, certains des efforts des bénévoles contribuant également aux objectifs de durabilité 2025 de Xylem, qui consistent à fournir un accès à l'eau potable et à l'assainissement à au moins 20 millions de personnes faisant partie du bas de la pyramide économique mondiale, à fournir de l'eau et un programme d'éducation sur l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH : Water and Sanitation Hygiene) à 15 millions de personnes et à donner 1 % des bénéfices de l'entreprise à des causes liées à l'eau et à l'éducation dans le monde.

En 2021, le bénévolat de Xylem Watermark comprenait les actions suivantes :

L'équipe de Xylem Chine a soutenu les communautés de la province du Henan et du Shanxi touchées par des inondations record, qui ont affecté des millions de personnes et en ont laissé beaucoup sans accès à l'eau potable ou propre. L'équipe a mis en place un centre de contact 24 heures sur 24 pour soutenir les clients touchés et a permis la donation de pompes dans toute la province pour faciliter l'évacuation des eaux de crue. En outre, l'équipe de Xylem en Chine a fait don de nourriture et d'eau aux communautés touchées.

Les employés de Xylem ont participé au secours humanitaire dans l'ouest de l'Allemagne l'été dernier, lorsque près d'un quart des personnes vivant sur les rives de la rivière Ahr ont subi de graves inondations avec un bilan de plus de 3 000 maisons et entreprises détruites. Les employés de Xylem ont participé aux travaux de nettoyage, ont collecté des fonds pour soutenir l'évacuation des familles touchées et ont distribué des kits alimentaires et d'hygiène dans les abris d'urgence.

Plus de 800 employés, clients et membres de la communauté de Xylem ont participé à « Aquaton », un défi kilométrique d'une durée d'un mois qui a permis de collecter des fonds pour des projets d'accès à l'eau potable dans sept pays d'Amérique latine.

Une équipe diversifiée composée de collègues d'Afrique du Sud, d'Europe et d'Amérique du Nord a su partager ses compétences en ingénierie pour soutenir l'action d'Ingénieurs sans frontières, en restaurant les installations WASH de dispensaires ruraux au Malawi.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale leader dans le domaine des technologies de l'eau, qui s'engage à résoudre, grâce à l'innovation, les problèmes critiques liés à l'eau et aux infrastructures. Nos plus de 16 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires de 4,88 milliards de dollars en 2020. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources, et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer la sécurité de l'eau. Rejoignez-nous à l'adresse www.xylem.com.

À propos de Xylem Watermark

Xylem Watermark, le programme de citoyenneté d'entreprise de la société, a été lancé en 2008 avec pour objectif de protéger et d'assurer des ressources en eau potable dans le monde entier, mais également de sensibiliser les gens sur les questions liées à l'eau. L'initiative mondiale, qui englobe l'implication des employés et des parties prenantes, fournit un accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi qu'une réponse humanitaire d'urgence pour aider les communautés à devenir plus sécuritaires et plus durables concernant les questions liées à l'eau.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220120005692/fr/