La stratégie d’investissement en capital-risque de Xylem cible les investissements directs dans les startups innovantes et les principaux partenaires de capital-risque

Xylem (NYSE : XYL), le chef de file mondial des technologies de l’eau étend ses plans d'investissement de capital-risque avec 50 millions de dollars engagés pour soutenir les entreprises émergentes et les fournisseurs de services de gestion de l'eau qui résolvent les défis climatiques critiques tels que la rareté, la qualité et la décarbonisation de l'eau.

Xylem vise à accélérer la disponibilité de solutions d'eau pour relever ces défis en investissant directement dans des startups développant des technologies disruptives dans la gestion de l'eau, et en investissant dans des fonds de capital-risque spécialisés. Ces investissements sont axés sur les entreprises développant des solutions de pointe qui soutiennent les priorités de croissance de Xylem, y compris le traitement avancé, la technologie numérique et les services pour aider à gérer les systèmes d’eau complexes.

« À mesure que la pénurie d’eau s’intensifie et que la demande augmente, la nécessité d'une approche innovante n’a jamais été aussi prononcée », déclare Sivan Zamir, vice-président, Xylem Innovation Labs. « Les créateurs entrepreneuriaux et les nouvelles technologies disruptives peuvent constituer d’importantes sources de solutions pour relever certains des plus grands défis mondiaux en matière d’eau. En collaborant avec un vaste réseau de partenaires, y compris des sociétés de capital-risque et des startups, nous sommes convaincus que nous pouvons commercialiser rapidement et à grande échelle des innovations essentielles. »

La stratégie de capital-risque élargie de Xylem s’appuie sur le succès des partenariats existants. En 2022, Xylem a investi 20 millions USD dans Burnt Island Ventures, qui cible l'innovation en stade précoce dans le domaine de l'eau, et dans The Westly Group, qui se concentre sur l'énergie, l'industrie 4.0 et la cybersécurité (voir l'annonce de 2022). Le cadre comprend également une évaluation continue des nouveaux investissements dans des fonds de capital-risque ciblés, ainsi que des investissements minoritaires dans des startups.

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l'eau

