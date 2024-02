Des volontaires aident 1 000 ONG à avoir un impact dans 56 pays

Actuellement, plus de 2 milliards de personnes n’ont pas accès à de l’eau potable et près de la moitié de la population mondiale ne dispose pas d’installations sanitaires sûres.1 L’objectif de développement durable n°6 de l’ONU – assurer l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement (WASH) - vise à combler ce fossé.

En 2023, des volontaires de Xylem (NYSE : XYL), ses partenaires et ses clients ont soutenu 1 000 organisations à but non lucratif, dont Americares, Mercy Corps et l’UNICEF*, pour aider à assurer l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’éducation des communautés dans 56 pays par le biais de Xylem Watermark, le programme de responsabilité sociale de l’entreprise.

« L’UNICEF s’efforce d’assurer un accès équitable à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène grâce à des interventions rentables, et le secteur privé joue un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif », déclare Michael J. Nyenhuis, président-directeur général de l’UNICEF aux États-Unis. « Des programmes comme Xylem Watermark, qui rassemblent des compétences intersectorielles pour stimuler l’innovation, nous aident à avancer plus vite et à mettre à l’échelle des solutions pour atteindre l’ODD 6. »

Xylem Watermark associe l’expertise de collaborateurs, de partenaires et de technologies pour catalyser l’impact sur les défis critiques liés à l’eau :

En 2023, les employés de Xylem dans 56 pays ont fait plus de 183 000 heures de bénévolat, soit un taux de participation record de 89 %**. Ces collaborateurs ont participé à des initiatives de bénévolat axées sur les compétences, en concevant et en mettant en œuvre des solutions WASH pour les communautés mal desservies et en renforçant les capacités par le biais de formations et de mentorat.

En collaboration avec des partenaires mondiaux à but non lucratif, Xylem a apporté une aide humanitaire en réponse à 30 catastrophes, notamment en fournissant bénévolement des solutions d’urgence de traitement de l’eau et d’assèchement en réponse à des catastrophes au Maroc, au Chili, en Chine, en Turquie, aux Philippines et en Libye.

Des collaborateurs se sont portés volontaires auprès de plus de 1 000 organisations et Xylem Watermark a accordé des subventions communautaires ou des dons équivalents à 148 organisations à but non lucratif travaillant sur des causes liées à l’eau dans des communautés du monde entier.

« Xylem Watermark s’appuie sur le pouvoir collectif de l’équipe de Xylem, de nos clients, nos partenaires commerciaux, nos fournisseurs et la communauté des organisations à but non lucratif pour faire avancer notre mission visant à résoudre le problème de l’eau. Ensemble, nous avons une occasion unique de faire progresser la sécurité de l’eau pour tous et nos collègues et partenaires continuent de s’engager en faveur de l’ODD 6 », déclare Austin Alexander, vice-président de la durabilité et de l’impact social chez Xylem.

Les initiatives de Xylem Watermark contribuent aux objectifs de durabilité de Xylem pour 2025, à savoir fournir un accès à l’eau potable et à l’assainissement à au moins 20 millions de personnes, fournir de l’eau et une éducation WASH à 15 millions de personnes, et donner 1 % des bénéfices et 1 % du temps des employés à des causes liées à l’eau et à l’éducation.

* L’UNICEF ne soutient aucune entreprise, marque, organisation, produit ou service.

**Le taux de participation des employés en 2023 exclut les employés d’Evoqua en raison de l’acquisition en milieu d’année. La participation totale des employés sera communiquée à partir de 2024.

