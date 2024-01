Communiqué officiel de XYLEM INC.

Autonomiser les communautés locales avec une technologie de l'eau avancée

Xylem (NYSE : XYL), un leader mondial des technologies de l’eau dédié à la résolution des problèmes liés à l'eau les plus difficiles au monde, établit une nouvelle étape dans le cheminement de l’Italie vers une gestion durable de l’eau grâce à un accord novateur avec la société toscane Publiacqua.

Dans le cadre d’un contrat de trois ans, Xylem vise à renforcer la résilience et l'efficacité opérationnelle des infrastructures d'eau de Medio Valdarno en tirant parti de technologies de pointe comme l'analyse des données des compteurs, des modules de détection des fuites en temps réel et des outils de maintenance préventive. Ces solutions permettront à la région de répondre de manière proactive aux diverses demandes en eau et défis environnementaux, comme la sécheresse, garantissant un approvisionnement en eau plus efficace et fiable.

En transformant la gestion de l’eau en une opération intelligente, adaptée et durable, ce partenariat vise à révolutionner le système d’approvisionnement en eau de la région, de la source jusqu’au robinet. Au cœur de la transformation figure Xylem Vue powered by GoAigua, une plateforme logicielle et d’analyse permettant de rationaliser les données des services publics et de simplifier l’exploitation et la gestion des services de l'eau potable et des eaux usées.

Grâce à ses applications et analyses de données avancées, les opérateurs et gestionnaires de Publiacqua peuvent proactivement identifier et remédier aux éventuelles pannes dans les canalisations, permettant un entretien en temps opportun avant la survenue de problèmes critiques. Cela évite les perturbations coûteuses et optimise les programmes d’entretien, réduisant les dépenses et améliorant l’efficacité globale du réseau d’eau. Ces informations exploitables sont essentielles pour transformer les données sur l’eau en réponses efficaces et en temps réel, permettant ainsi de préserver l’approvisionnement en eau et d'accroître la durabilité de tout le réseau.

« Cette initiative signifie plus qu’un simple progrès technologique, elle a des répercussions sur des vies réelles. Du fait de l’urgence des changements climatiques, la durabilité des ressources hydriques n’est plus un luxe mais une nécessité », a déclaré Hayati Yarkadas, vice-président directeur et président des infrastructures d'eau et des services globaux pour l’Europe chez Xylem. « Notre partenariat établit un exemple mondial pour attaquer de front les défis liés à l’eau. Conjointement avec Publiacqua, notre ambition est d’ouvrir la voie à une Italie gérant l’eau de manière intelligente. »

Précédemment, Publiacqua a fait progresser ses infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement grâce à d’importants investissements, notamment en intégrant des solutions Xylem pour améliorer les processus de traitement et pour un transport efficace et sans obstruction des eaux usées. Ces solutions ont été essentielles au maintien d’une gestion robuste et intelligente de l’eau dans son vaste réseau d'installations et de canalisations.

À propos de Publiacqua

Publiacqua S.p.A. est une entreprise italienne de service public fournissant des services d'eau intégrés dans la région connue sous le nom d'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno (ATO 3), couvrant les provinces d’Arezzo, de Florence, de Pistoia et de Prato en Toscane, desservant environ 1,3 million d’habitants dans 46 municipalités dans le cadre d’une concession attribuée en 2001. Publiacqua S.p.A. est impliquée dans le captage, le traitement et la distribution d’eau potable. Ses activités concernent aussi bien les eaux souterraines que les eaux de surface. L’entreprise gère un système complexe et articulé d’installations, avec deux des plus importantes installations d'eau potable d’Anconella et de Mantignano se trouvant dans la zone. En plus de la distribution d'eau potable, l’entreprise gère la collecte et la purification des eaux usées, avec un point d'excellence dans l’installation de San Colombano.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise de technologie de l’eau mondiale de premier plan qui s’est engagée à résoudre les problèmes critiques liés à l’eau, aux eaux usées et à l’eau dans le monde grâce à la technologie, à l’innovation et à l’expertise. Nos plus de 22 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d’affaires pro forma combiné de 7,3 milliards de dollars en 2022. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d’optimiser la gestion de l’eau et des ressources et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer la sécurité de l’eau. Associez-vous à notre effort sur www.xylem.com et résolvons le problème de l'eau.

