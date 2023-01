Xylem va racheter Evoqua dans le cadre d'une transaction payée entièrement en actions, d'un montant de 7,5 milliards de dollars

Xylem Inc. (NYSE : XYL), un leader mondial des technologies de l'eau (“Xylem”), et Evoqua (NYSE : AQUA), un leader des solutions et services critiques pour le traitement de l’eau, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vertu duquel Xylem rachètera Evoqua dans le cadre d’une transaction payée entièrement en actions, qui reflète une valeur d'entreprise induite d’environ 7,5 milliards de dollars.

Alors que les risques liés à l'eau revêtent une importance mondiale croissante, cette transaction réunit deux entreprises qui partagent l’objectif de relever les défis mondiaux liés à l'eau en répondant aux besoins les plus essentiels des clients et des communautés. S’appuyant sur le leadership mondial de Xylem en matière de solutions pour l’eau et sur le leadership d'Evoqua en matière de solutions et services avancés pour le traitement, la société fusionnée occupera une position unique pour développer et fournir une gamme de solutions innovantes encore plus complète.

Evoqua, un leader du traitement de l’eau en Amérique du Nord, complète le portefeuille unique de solutions de Xylem avec des capacités avancées de traitement de l’eau et des eaux usées, un réseau puissant et étendu de professionnels des services et un accès à plusieurs marchés industriels attrayants avec des flux de revenus robustes et récurrents. Les solutions d’Evoqua, dont ses offres basées sur le numérique, permettent d’optimiser et d’externaliser les systèmes critiques de traitement de l’eau pour les clients dans des secteurs en forte croissance comme les sciences de la vie, la micro-électronique, l’énergie, ainsi que l’agroalimentaire. Par ailleurs, Evoqua est un leader de la dépollution de nouveaux contaminants, dont les substances perfluoroalkylées (PFAS).

Xylem et Evoqua ont généré plus de 7 milliards de dollars de revenus combinés au cours de la période de 12 mois close au 30 septembre 2022, avec un EBITDA ajusté de 1,2 milliard de dollars. Le regroupement ouvre de nouvelles opportunités de croissance intéressantes et devrait générer des synergies de coûts annualisées de 140 millions de dollars dans un délai de trois ans, grâce à des économies d'échelle dans l’approvisionnement, l’optimisation réseau et les frais généraux. De plus, la transaction permet à Xylem de maintenir son bilan solide, ce qui procure à la société fusionnée une flexibilité et une latitude stratégiques importantes.

« Relever les défis du monde liés à l'eau est plus urgent que jamais. Notre acquisition d’Evoqua crée une plateforme mondiale transformatrice pour faire face aux problèmes de manque d'eau, d’accessibilité et de résilience à plus grande échelle », a déclaré Patrick Decker, président et chef de la direction de Xylem. « La société fusionnée propose un portefeuille inégalé de technologies avancées, de services intégrés et d’expertise des applications dans tout le cycle de l’eau. »

« Réunies, nos activités complémentaires seront encore mieux positionnées pour aider nos clients et communautés à satisfaire leurs besoins les plus exigeants dans le domaine de l’eau », a ajouté M. Decker. « Nous sommes enthousiasmés de mettre en place la plateforme la plus puissante au monde pour solutionner les problèmes liés à l’eau aux côtés de nos collègues d’Evoqua. »

« Unir nos forces à celles de Xylem constitue une formidable opportunité pour Evoqua et pour les membres de notre équipe. Ce regroupement fournit une plateforme pour mettre à profit nos forces combinées et accroître notre impact afin de mieux relever les défis mondiaux les plus urgents, et de plus en plus complexes, liés à l’eau », a expliqué Ron Keating, président et chef de la direction d’Evoqua. « Je suis extrêmement fier de ce que notre équipe chez Evoqua a réalisé à ce jour, fournissant des solutions essentielles pour le traitement de l’eau au marché et pour nos clients. En chemin, nous avons acquis une réputation de qualité, de sécurité et de fiabilité à travers le monde. Conjointement avec Xylem, nous favoriserons l’innovation à plus grande échelle pour nos clients, nous mettant en position de créer encore plus de valeur pour nos parties prenantes. »

Détails de la transaction

Les actionnaires d’Evoqua recevront 0,48 action de Xylem pour chaque action Evoqua, représentant une valeur de 52,89 dollars par action, soit une prime de 29 pour cent par rapport aux cours de clôture de Xylem et d’Evoqua en date du 20 janvier 2023.

La transaction, qui devrait être clôturée mi-2023, est soumise à l'approbation des actionnaires de Xylem et d’Evoqua, à la réception des approbations réglementaires requises et aux autres conditions de clôture habituelles.

Au moment de la clôture, les actionnaires de Xylem posséderont environ 75 pour cent de la société regroupée, les actionnaires d’Evoqua quant à eux en posséderont environ 25 pour cent, sur une base entièrement diluée.

Après la clôture, la société regroupée continuera d’être dirigée par Patrick Decker, le président et chef de la direction de Xylem. Deux membres actuels du conseil d'administration d’Evoqua devraient rejoindre le conseil d'administration de Xylem.

Conseillers

Lazard et Guggenheim Securities ont agi à titre de conseillers financiers et Gibson, Dunn & Crutcher LLP a agi à titre de conseiller juridique de Xylem. Goldman Sachs & Co. LLC et BofA Securities ont agi à titre de conseillers financiers et Jones Day a agi à titre de conseiller juridique d’Evoqua.

Détails de la conférence téléphonique

À 9h00 (heure de l’Est), l’équipe de haute direction de Xylem et le PDG d’Evoqua organiseront une conférence téléphonique pour les investisseurs.

Il sera possible d’accéder à la conférence en composant le +1 (800) 267-6316 (États-Unis) ou le +1 (203) 518-9783 (International) (Identifiant #XYL0123) ou en visitant la page Investors Events | Xylem US.

Une rediffusion du point presse sera disponible sur la page Investors Events | Xylem US et par téléphone du 23 janvier 2023 à 13h00 (heure de l’Est) au 30 janvier 2023 à 23h59 (heure de l’Est). La rediffusion téléphonique sera disponible au +1 (800) 839-6975 ou au +1 (402) 220-6061.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial des technologies de l'eau qui s’est engagé à relever les défis critiques liés à l’eau et aux infrastructures grâce à l’innovation. Nos 17 000 employés issus de la diversité ont généré des revenus de 5,2 milliards de dollars en 2021. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d’optimiser leur gestion de l’eau et des ressources, et en aidant les communautés dans plus de 150 pays à sécuriser leur approvisionnement en eau. Rejoignez-nous sur www.xylem.com.

À propos d’Evoqua

Evoqua, l’un des principaux fournisseurs de solutions essentielles de traitement de l’eau et des eaux usées, offre un large portefeuille de produits, de services et d’expertise pour accompagner ses clients industriels, municipaux et récréatifs qui accordent de la valeur à l'eau. Evoqua œuvre pour la protection de l’eau, de l’environnement et de ses employés depuis plus de 100 ans, ce qui lui a valu une réputation de qualité, de sécurité et de fiabilité dans le monde entier. Basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, la société exerce ses activités depuis plus de 150 sites dans neuf pays. Desservant plus de 38 000 clients et 200 000 installations à travers le monde, nos employés sont unis par un objectif commun : Transformer l’eau. Enrichir la vie®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.evoqua.com.

