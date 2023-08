Y-mAbs Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase de commercialisation. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques à base d'anticorps pour le traitement du cancer. Son portefeuille de produits comprend DANYELZA (naxitamab-gqgk), un anticorps monoclonal humanisé associé au facteur de stimulation des colonies de granulocytes-macrophages, ou GM-CSF, pour le traitement des maladies osseuses ou de la moelle osseuse stables par rapport à un traitement antérieur et en cours d'évaluation pour le traitement d'autres tumeurs GD2-positives. Elle développe également Omburtamab, qui est un nouvel anticorps monoclonal murin ciblant B7-H3. La société mène des essais cliniques de phase II pour le traitement de patients atteints de NB de première ligne, de NB de troisième ligne, et dans l'ostéosarcome en rechute.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale