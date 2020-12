Ya-Man Ltd. : Techniquement solide 15/12/2020 | 09:37 Nicolas Aleksy 15/12/2020 | 09:37 15/12/2020 | 09:37 achat En cours

Cours d'entrée : 2050¥ | Objectif : 2374¥ | Stop : 1800¥ | Potentiel : 15.8% La valeur Ya-Man Ltd. présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2374 ¥. Points forts Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 936 JPY.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 2316 JPY.

Sous-secteur Parfums et cosmétiques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. YA-MAN LTD. 179.29% 1 084 L'ORÉAL 14.66% 205 691 KAO CORPORATION -13.67% 36 015 SHISEIDO COMPANY, LIMITED -5.17% 28 336 NATURA &CO HOLDING S.A. 25.81% 12 966 AMOREPACIFIC CORPORATION 5.75% 11 797 FANCL CORPORATION 51.10% 5 103 COTY INC. -40.80% 5 101 PROYA COSMETICS CO.,LTD. 85.92% 5 027 AMOREPACIFIC GROUP -31.92% 4 179 GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOL.. -0.08% 3 673

Données financières JPY USD EUR CA 2021 35 514 M 341 M 281 M Résultat net 2021 3 703 M 35,6 M 29,3 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 30,7x Rendement 2021 0,18% Capitalisation 115 Mrd 1 103 M 907 M Capi. / CA 2021 3,23x Capi. / CA 2022 3,36x Nbr Employés 329 Flottant 47,4% Prochain événement sur YA-MAN LTD. 12/03/21 Q3 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 2 440,00 JPY Dernier Cours de Cloture 2 050,00 JPY Ecart / Objectif Haut 20,0% Ecart / Objectif Moyen 19,0% Ecart / Objectif Bas 18,0% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Kimiyo Yamazaki President & Representative Director Chihomi Ito Director, Vice President & General Manager-Sales Masaya Miyazaki Director & GM-Administration Iwao Yamazaki Director & General Manager-Development Shota Toda Director & General Manager-Brand Strategy