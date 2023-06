Les Philippines annoncent que le groupe chinois Yadea investira 1 milliard de dollars dans une usine de batteries pour véhicules électriques

Yadea est l'un des nombreux fabricants de véhicules électriques qui envisagent d'étendre leurs sites de production dans ce pays d'Asie du Sud-Est, a déclaré à la presse Tereso Panga, directeur général de l'Autorité de la zone économique des Philippines (PEZA), gérée par le gouvernement.

Yadea, qui possède six centres de production en Chine et un au Viêt Nam avec une capacité annuelle de plus de 12 millions de véhicules, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les Philippines, qui sont à la traîne dans la région pour ce qui est d'attirer les investissements directs étrangers, tentent d'attirer les fabricants de véhicules électriques et les industries orientées vers l'exportation en leur offrant des avantages fiscaux et en accélérant le traitement des permis.

Elles doivent faire face à la concurrence de la Thaïlande et de l'Indonésie dans la course aux constructeurs de véhicules électriques.

Les Philippines vantent également leur abondance de nickel, de cuivre et de cobalt, qui sont des matières premières essentielles pour l'industrie des véhicules électriques.

Yadea a déjà fait part de son intérêt à déposer une demande auprès de la PEZA pour une usine à Batangas, au sud de la capitale, Manille, a déclaré M. Panga.

Les batteries pour motocyclettes répondront dans un premier temps à la demande intérieure, avec un potentiel d'exportation lorsque Yadea réalisera des économies d'échelle, a précisé M. Panga.

Des entreprises américaines et britanniques spécialisées dans les véhicules électriques sont également à la recherche de sites de fabrication de batteries, a indiqué M. Panga.

La PEZA vise une augmentation de 10 % des approbations d'investissement cette année, pour atteindre 140,7 milliards de pesos (2,51 milliards de dollars) en 2022.

(1 $ = 56,06 pesos philippins)