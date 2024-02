YADEA GROUP HOLDINGS LTD. est une société de portefeuille d'investissement dont l'activité principale est le développement, la fabrication et la vente de véhicules électriques à deux roues et d'accessoires connexes. Les principaux produits de la société comprennent les scooters électriques, les batteries et les chargeurs, les bicyclettes électriques et les pièces détachées pour véhicules à deux roues électriques. Les filiales de la société comprennent Yadea Group Management Holdings Limited, Ture Vantage Global Limited, Regal Talent Holdings Limited et d'autres.

Secteur Fabricants de voitures et camions