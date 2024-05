Yalla Group Ltd est une entité basée aux Émirats arabes unis qui opère en tant que société holding. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, opère dans un seul secteur, celui des réseaux sociaux et des plates-formes de divertissement. La société exploite un réseau social centré sur la voix et une plateforme de divertissement dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'application mobile de la société, Yalla, facilite les discussions vocales en ligne entre les utilisateurs ou la diffusion vocale en direct, et Yalla Ludo fournit une plateforme pour les jeux de société tels que Ludo et Domino. La plateforme permet aux utilisateurs individuels d'accéder librement aux fonctions de base de la plateforme. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de Yalla Émirats arabes unis (EAU), Hangzhou Yale et Shenzhen Moov. Yalla UAE fonctionne comme son principal centre d'opérations commerciales et s'engage dans les ventes, le marketing, le service à la clientèle et d'autres opérations commerciales. Hangzhou Yale s'occupe de la technologie et du développement des produits.

Secteur Internet