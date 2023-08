Yalla Group Limited est une société holding. La société, par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, exploite une plate-forme de réseau social et de divertissement centrée sur la voix dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. L'application mobile de la société, Yalla, facilite le chat vocal en ligne entre les utilisateurs ou le streaming vocal en direct, et Yalla Ludo fournit une plateforme pour les jeux de société tels que Ludo et Domino. La plateforme permet aux utilisateurs individuels d'accéder gratuitement aux fonctions de base de la plateforme. Elle permet également aux utilisateurs individuels de vivre une expérience enrichie par la vente d'articles virtuels et la fourniture de services de mise à niveau sur la plateforme. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de Yalla UAE, Hangzhou Yale et Shenzhen Moov. Yalla UAE fonctionne comme son principal centre d'opérations commerciales et s'occupe des ventes, du marketing, du service clientèle et d'autres opérations commerciales. Hangzhou Yale assure des fonctions de développement de technologies et de produits. Shenzhen Moov exerce principalement des fonctions de marketing et de reporting financier.

Secteur Internet