Yamaha Motor Co., Ltd. : Pas de retournement en vue

Données financières JPY USD EUR CA 2021 1 821 Mrd 15 808 M 13 978 M Résultat net 2021 140 Mrd 1 212 M 1 072 M Dette nette 2021 185 Mrd 1 605 M 1 420 M PER 2021 6,89x Rendement 2021 3,58% Capitalisation 954 Mrd 8 287 M 7 325 M VE / CA 2021 0,63x VE / CA 2022 0,58x Nbr Employés 52 437 Flottant 89,3% Prochain événement sur YAMAHA MOTOR CO., LTD. 10/02/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Cloture 2 759,00 JPY Objectif de cours Moyen 3 401,43 JPY Ecart / Objectif Moyen 23,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yoshihiro Hidaka Executive President & Representative Director Hiroyuki Yanagi Chairman Katsuhito Yamaji Director, Head-Production & Production Technology Takuya Nakata Independent Outside Director Takehiro Kamigama Independent Outside Director