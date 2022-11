Yamana, la cible de Gold Fields, attire les regards d'Agnico Eagle et de Pan American

Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) et Pan American Silver Corp. (TSX:PAAS) ont lancé une offre conjointe pour Yamana Gold Inc. (TSX:YRI) le 4 novembre 2022, dans le but de faire échouer l'acquisition prévue par Gold Fields du mineur d'or coté en bourse au Canada. L'offre en espèces et en actions, qui évalue Yamana à environ 4,8 milliards de dollars, verrait Agnico et Pan American se partager les mines de Yamana.

Les actionnaires de Yamana recevraient 1,0406 $ en espèces, 0,0376 d'une action Agnico et 0,1598 d'une action Pan American pour chaque action détenue. En mai dernier, la société sud-africaine Gold Fields avait accepté de racheter Yamana dans le cadre d'un accord portant sur l'ensemble des actions et l'évaluant à 6,7 milliards de dollars. Mais l'effondrement de ses actions après l'annonce de l'opération a fait chuter l'évaluation et, à la clôture du 3 novembre, l'offre globale d'actions valorisait Yamana à un peu plus de 4 milliards de dollars.

Yamana, dont les actions ont bondi de 16 % après l'annonce de l'offre rivale, a déclaré avoir informé Gold Fields que la nouvelle offre était une "proposition supérieure". Gold Fields dispose de cinq jours ouvrables pour modifier sa propre offre si elle le souhaite. Gold Fields a déclaré le 4 novembre 2022 que son offre était "stratégiquement et financièrement supérieure" et qu'elle continuerait à travailler à la conclusion de l'accord.

Les actions de Gold Fields ont grimpé jusqu'à 15%, signe que le marché pense que l'accord pourrait être conclu. Gold Fields informera le marché du statut de son offre après le week-end, a déclaré un porte-parole de la société.