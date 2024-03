YAMAZAKI BAKING CO., LTD. est une société basée au Japon, principalement engagée dans l'industrie alimentaire. La société opère dans trois secteurs. Le segment alimentaire fabrique du pain, des confiseries japonaises et occidentales et vend ses produits à des détaillants à gestion familiale, des détaillants de masse, des magasins de proximité et d'autres détaillants. Le segment est également impliqué dans la fabrication et la vente de produits de boulangerie, l'exploitation de cafés-boulangerie sur les marchés nationaux et internationaux. Le segment Distribution est engagé dans l'exploitation de magasins de proximité et de supermarchés alimentaires. Le segment Autres est engagé dans les activités de logistique, la conception, la supervision et la construction d'installations de fabrication de produits alimentaires, les activités d'agence d'assurance non-vie, ainsi que la fabrication et la vente de produits de nettoyage pour les équipements de cuisson.

Secteur Transformation des aliments