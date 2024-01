YAMAZAKI CO., LTD. est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente de machines-outils et de composants de motocyclettes. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le segment des composants pour motocyclettes est principalement engagé dans la fabrication, le traitement et la vente de composants de systèmes de transmission et de contrôle pour motocyclettes, ainsi que de pièces de moteur. Le segment des machines-outils est principalement engagé dans la fabrication, le traitement et la vente de diverses machines-outils spécialisées telles que les machines à roder, les machines de transfert, les machines d'équilibrage, les machines à indexer et les centres d'usinage, ainsi que des unités d'équipement permettant d'économiser la main-d'œuvre, comme les têtes d'alésage.

Secteur Machines et équipements industriels