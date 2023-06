Le régulateur japonais étudie les moyens de renforcer le financement des rachats d'entreprises par effet de levier (LBO) 07/06/2023 | 10:11 Envoyer par e-mail :

L'autorité japonaise de régulation financière étudie les moyens de renforcer le financement des rachats d'entreprises par effet de levier (LBO) et discute avec les grandes banques et d'autres institutions de la manière d'attirer davantage de participants sur le marché, ont déclaré des responsables de l'autorité de régulation. Alors que de plus en plus d'entreprises intensifient la vente d'actifs non essentiels ou cherchent des acheteurs pour des questions de succession, les autorités japonaises s'inquiètent de plus en plus du fait que le marché du financement des LBO, concentré entre quelques grandes banques, n'est pas suffisamment mûr ou diversifié pour faire face à l'augmentation des risques et des demandes. "Nous étudions ce que nous pourrions faire pour accroître le nombre de participants au marché des LBO tout en veillant à ce que les risques soient correctement contrôlés", a déclaré Toshinori Yashiki, directeur général adjoint de la FSA, lors d'une interview accordée à Reuters. "Nous espérons disposer d'un cadre permettant d'éviter que les risques de financement par effet de levier ne soient excessivement concentrés dans certaines banques", a-t-il ajouté, citant le développement d'un marché secondaire parmi les options possibles. Les régulateurs adoptent ainsi une attitude plus proactive à l'égard des LBO. Le Japon n'a pas encore développé de marché secondaire pour les prêts à effet de levier, comme c'est le cas aux États-Unis, et les arrangeurs de grandes opérations de rachat d'entreprises se limitent généralement à de grandes banques commerciales aux poches profondes qui détiennent la majeure partie de ces prêts dans leurs bilans. L'univers limité des acteurs entraîne une concentration des risques, ce qui a suscité l'inquiétude des régulateurs lorsque Marelli Holdings Co, un fournisseur de pièces automobiles racheté par KKR & Co dans le cadre d'une opération à effet de levier, a demandé un abandon de créance massif et a généré des pertes pour certaines banques de premier plan l'année dernière. L'encours des prêts LBO détenus par les grandes banques japonaises a doublé en cinq ans pour atteindre environ 4 500 milliards de yens (32,32 milliards de dollars), selon les données de la FSA pour l'année se terminant en mars 2022. Dans un premier temps, le bureau de la FSA qui surveille les grandes banques a entamé un dialogue avec les grandes banques et d'autres institutions financières telles que les assureurs, a déclaré un responsable de la FSA chargé de ce dialogue dans une interview séparée. "Nous savons qu'il n'y a pas de solution facile", a déclaré ce fonctionnaire, qui a refusé d'être nommé. Les institutions financières se sont également efforcées d'élargir la base d'investisseurs pour les financements à effet de levier. La MUFG Bank a créé cette année le premier fonds de dette LBO du Japon, ciblant les investisseurs institutionnels, y compris les banques régionales et les assureurs. "La participation au marché d'un plus grand nombre d'investisseurs contribuera à stabiliser le financement des opérations, car nous nous attendons à ce que le marché des prêts LBO continue de croître", a déclaré Jin Nishikawa, qui dirige le département de financement des fusions et acquisitions de la banque au Japon. (1 $ = 139,2300 yens) (Reportage de Makiko Yamazaki et Ritsuko Shimizu ; Rédaction d'Edmund Klamann)

