Yanbu National Petrochemicals Co SJSC est une société par actions basée en Arabie Saoudite, engagée dans la fabrication de produits pétrochimiques. Les produits de la société comprennent : Éthylène, propylène, monoéthylène glycol, diéthylène glycol, triéthylène glycol, polypropylène, polyéthylène à basse densité linéaire, polyéthylène à haute densité, butène 1, butène 2, éther méthyl-tertiobutylique (MTBE), benzène et toluène-xylène (TX). Les produits de la société sont utilisés dans les industries du textile et de l'emballage, pour les tuyaux sous pression, les films soufflés et les articles moulés par injection, entre autres. Yanbu National Petrochemicals Co SJSC opère dans un seul secteur d'activité, celui de la pétrochimie, et vend ses produits à son actionnaire majoritaire. L'actionnaire principal de la société est Saudi Basic Industries Corporation (SABIC).