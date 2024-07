Yancoal Australia Ltd est un producteur australien de charbon sur le marché maritime. L'entreprise produit un mélange de charbon thermique, de charbon à coke semi-doux et de charbon pulvérisé par injection (PCI) pour l'exportation. Elle exploite un portefeuille diversifié d'actifs comprenant des mines à ciel ouvert et des mines souterraines à grande échelle en Australie. Les mines de la société en Nouvelle-Galles du Sud comprennent Moolarben, Hunter Valley Operations, Mount Thorley Warkworth, Stratford-Duralie, Ashton, Austar et Donaldson. Les mines du Queensland comprennent Yarrabee et la Joint Venture Middlemount. Yancoal gère également les mines de charbon Cameby Downs et Premier, respectivement dans le Queensland et en Australie occidentale, pour le compte de Yankuang Energy Group Company Limited. Son charbon thermique est principalement utilisé pour la production d'électricité et ses utilisateurs finaux sont des compagnies d'électricité et de services publics. Le charbon métallurgique est principalement utilisé pour produire du coke pour la production d'acier en haut fourneau et ses utilisateurs finaux sont des aciéries.