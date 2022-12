Le ministre russe Kudrin accepte le rôle de conseiller du géant technologique Yandex

Le mois dernier, Yandex a annoncé l'examen d'un éventuel remaniement radical de sa gouvernance qui ferait passer ses principales unités commerciales en Russie sous un nouveau propriétaire. Des sources ont déclaré à Reuters que Kudrin avait discuté du passage à Yandex avec le président Vladimir Poutine.

"Avec l'équipe de direction, je vais développer la structure de la nouvelle société holding, qui assurera le développement durable et à long terme de l'entreprise sur tous les marchés, y compris internationaux", a posté Kudrin sur son canal Telegram.

"L'une des principales tâches est de contribuer à préserver la culture unique de Yandex en matière de gestion et de technologie, afin qu'elle reste indépendante et la meilleure société informatique de Russie, où les personnes les plus talentueuses s'efforcent de travailler", a déclaré Kudrin.

Yandex a confirmé que Kudrin rejoignait l'entreprise.

Vétéran d'environ 25 ans dans le service public, Kudrin a été ministre des finances pendant plus d'une décennie entre 2000 et 2011. Tout en maintenant des liens étroits avec Poutine, Kudrin a gardé un profil relativement bas dans son rôle actuel de chef de la Chambre d'audit, l'organisme de surveillance des dépenses publiques de la Russie.