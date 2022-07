Le russe Yandex affiche une augmentation de 45% de ses revenus totaux au 2ème trimestre

Yandex, l'une des plus grandes entreprises Internet d'Europe et enregistrée aux Pays-Bas, a déclaré fin avril qu'elle vendait sa plateforme d'agrégation de nouvelles Yandex News et son service de recommandation de contenu Yandex Zen à son rival russe VK, mais n'a pas divulgué les conditions.

La société a déclaré que les problèmes ont commencé à apparaître après que Moscou ait envoyé des troupes en Ukraine le 24 février. La négociation des actions de Yandex cotées au Nasdaq a été suspendue en février, et la société a retiré ses prévisions pour l'année entière en avril.

"Les tensions géopolitiques actuelles et leur impact sur l'économie russe et mondiale ont créé un environnement exceptionnellement difficile pour notre activité et notre équipe", a déclaré Yandex mardi.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a augmenté de 345 % en glissement annuel au deuxième trimestre pour atteindre 25,7 milliards de roubles, a déclaré Yandex.

(1 $ = 58,4500 roubles)