Yandex N.V. est spécialisé dans les prestations de recherche sur Internet. Le groupe développe et exploite un portail généraliste fournissant des services et des outils Internet (moteur de recherche, courrier électronique, forums de discussion, blogs, messagerie instantanée, outils de traduction et de conversion de devises, etc.), des contenus (actualités, articles, images, vidéos, etc.), des applications mobiles et une plateforme de commerce électronique et de réservation de taxis. Le CA par activité se répartit comme suit : - diffusion de publicités en ligne (46,8%) ; - exploitation d'une plateforme de réservation de taxis et d'organisation de covoiturages (28,5% ; Yandex.Taxi) ; - autres (24,7%).

Secteur Internet