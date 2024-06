YANGAROO Inc. est un éditeur de logiciels basé au Canada qui propose des solutions de flux de travail et de distribution pour les industries de la publicité, de la musique et des récompenses. La société fournit des solutions logicielles de gestion de flux de travail pour la publicité, le divertissement et les récompenses à des clients dans plusieurs régions géographiques. Le système breveté de distribution de médias numériques de la société est une solution interentreprises sécurisée, basée sur le cloud, qui offre des services de production, de gestion du trafic, de dédouanement, de livraison, d'analyse et d'intégration API sécurisée, répondant à divers défis de flux de travail vidéo et audio dans l'industrie. Elle fournit des services de production, de bandes et de disques durs. Ses services de production comprennent le sous-titrage, la description audio, le balisage, le versionnage et les conversions. Ses services de bande et de disque dur comprennent le stockage et l'archivage, la préservation, la numérisation et le mastering, la création et la duplication. La société exerce ses activités au Canada et aux États-Unis.

Secteur Logiciels