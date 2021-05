YANGAROO : CONCLUT L'ACQUISITION DE DIGITAL MEDIA SERVICES

LA TOUTE PREMIÈRE ACQUISITION DE YANGAROO LUI PERMETTRA D'ÉTENDRE SON IMPLANTATION EN AMÉRIQUE DU NORD

TORONTO, CANADA - 21 mai 2021 - YANGAROO Inc. (« Yangaroo » ou la « société »), (TSX-V: YOO, OTCBB: YOOIF), chef de file en matière de logiciels pour les solutions de flux de travail et de distribution d'actifs médiatiques, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Digital Media Services (« DMS »), société de distribution de publicités par la télévision classique, les services par contournement ou la télévision intelligente (TV/OTT/CTV) et vidéos, et de gestion de contenu dont le siège social est à New York.

L'acquisition réunit deux entreprises reconnues dans le secteur. Les plateformes collaboratives infonuagiques, les réseaux de radiodiffusion et de distribution numérique, les services de production vidéo et audio et la spécialisation sur les marchés locaux permettent de fournir aux clients existants et aux nouveaux clients appréciés une solution plus robuste et un niveau de service supérieur pour gérer et offrir des services novateurs à des destinations de radiodiffusion et de diffusion numérique dans toute l'Amérique du Nord et ailleurs dans le monde.

« DMS, la première acquisition stratégique de Yangaroo, réunit une base de clients complémentaires, renforce notre présence sur le marché des États-Unis et nous offre la possibilité de faire croître davantage le chiffre d'affaires de Yangaroo, affirme Grant Schuetrumpf, chef de la direction de Yangaroo. Cette opération nous donne une occasion unique de développer considérablement notre offre de services aux annonceurs en proposant du contenu créatif et promotionnel destiné aux diffuseurs TV/OTT/CTV ainsi qu'aux réseaux de radio et de diffusion en continu. »

« Nous avons une grande confiance dans les perspectives et les débouchés futurs que nous offre la fusion de Yangaroo et de DMS dans le cadre d'une solution unique, dit Jeff Louisot, l'ex-chef de la direction et président de DMS, qui vient d'être nommé président de Digital Media Services de Yangaroo. Nous nous réjouissons à l'idée de nous joindre à Yangaroo et de poursuivre cette stratégie de croissance dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. »

« Notre priorité est de combler les besoins de services de nos clientèles regroupées. Nous continuons de mener nos activités habituelles, car nous maintenons en poste tous les employés talentueux et hautement compétents de DMS, conclut Grant Schuetrumpf. Nous nous efforcerons de répondre aux attentes de chaque client en intégrant soigneusement nos pratiques, nos technologies, nos plateformes et nos services tout au long de la transition. »

La transaction

Yangaroo fera l'acquisition de l'entreprise de DMS pour une contrepartie totale de 2,5 millions $ US versée à la clôture (la « contrepartie de base ») plus une somme additionnelle de 3 millions $ US qui sera payée sur trois ans sous réserve que les activités de DMS atteignent certains objectifs de chiffre d'affaires basés sur l'exercice 2019 (la « contrepartie conditionnelle »). La contrepartie totale de 5,5 millions $ US se compose de la contrepartie de base et de la contrepartie conditionnelle, le cas échéant. DMS a réalisé un chiffre d'affaires de 4,0 millions $ US en 2020. En 2018 et 2019, avant la pandémie de COVID-19, son chiffre d'affaires atteignait respectivement 6,4 millions $US et 6,3 millions $US.

Yangaroo acquerra certains éléments d'actif et de passif rattachés aux entités de DMS, y compris toute la technologie et la propriété intellectuelle, la clientèle et le personnel, ainsi que les baux des bureaux.

L'acquisition doit permettre de réaliser d'importants gains de synergie grâce à l'intégration des plateformes technologiques et à la réduction de certains frais généraux dans l'entreprise fusionnée.

Financement

L'acquisition et les coûts reliés à la transaction seront financés au moyen d'un financement par emprunt souscrit par la Banque Nationale du Canada (« BNC ») et de la trésorerie en main de Yangaroo. Le financement par emprunt comprend une facilité de prêt à terme d'acquisition, une marge de crédit rotatif et d'autres facilités bancaires pour les opérations courantes. Le financement représente un engagement total de la BNC de 5,5 millions $ et permettra à Yangaroo de mener l'acquisition de DMS à bien, de couvrir ses besoins de fonds de roulement et de combler les besoins de services bancaires commerciaux et stratégiques.

« Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec la Banque Nationale du Canada, et plus particulièrement avec son Groupe Technologie et Innovation, pour l'acquisition de DMS, a déclaré Dom Kizek, directeur financier de Yangaroo. La facilité d'acquisition de la BNC est le reflet des efforts que nous avons déployés au cours des deux dernières années pour renforcer le conseil d'administration et l'équipe de direction de Yangaroo, de notre bilan amélioré et de notre réorientation stratégique centrée sur une expansion rentable par des acquisitions opportunistes et notre croissance. La BNC est un partenaire exceptionnel pour cette acquisition et nous nous réjouissons à l'idée de développer notre relation bancaire avec elle à l'avenir. »

« Le Groupe Technologie et Innovation de la Banque Nationale est ravi de collaborer avec Yangaroo à l'appui de cette transaction stratégique. Étant une des entreprises technologiques de pointe du Canada, Yangaroo offre des solutions innovantes à l'industrie du divertissement et, avec cette acquisition, entame la prochaine phase de sa croissance. Notre groupe est fier de soutenir des entreprises comme Yangaroo grâce à notre offre distincte qui repose sur le conseil personnalisé et notre connaissance spécialisée du secteur », a affirmé Nik Rasskazovskiy, directeur du Groupe Technologie et Innovation de la Banque Nationale du Canada.

Yangaroo financera la contrepartie de base au moyen de la facilité d'acquisition et de la trésorerie en main. La contrepartie conditionnelle sera, si les objectifs de chiffre d'affaires sont atteints, financée par les flux de trésorerie générés au cours des trois années de la période conditionnelle.

Téléconférence et diffusion Web

Yangaroo organisera une téléconférence et une diffusion Web pour expliquer l'acquisition par la société des activités de DMS, le vendredi 21 mai 2021, à 10 h HE. Pour accéder :

Webcast Link: https://www.gowebcasting.com/11316

Canada/USA Toll Free Number: 1-800-319-4610

La téléconférence et la diffusion Web seront transmises en direct sur le site Web des Relations avec les investisseurs à l'adresse https://yangaroo.com/fr/investor-relations/.

À propos de YANGAROO

YANGAROO est un chef de file en matière de logiciels pour les solutions de flux de travail et de distribution d'actifs médiatiques dans les secteurs de la publicité, de la musique et des prix. La plateforme brevetée Digital Media Distribution System (« DMDS ») de YANGAROO est une plateforme infonuagique interentreprises de pointe qui fournit des services de compensation, d'acheminement et d'intégration sécurisée des API permettant de régler diverses questions liées aux flux de travail dans la distribution d'actifs médiatiques.

Les bureaux de YANGAROO sont situés à Toronto, New York et Los Angeles. Les titres de YANGAROO sont négociés à la Bourse de croissance TSX (TSX-V) sous le symbole YOO, et hors cote aux États-Unis sous le symbole OTCBB : YOOIF.

À propos de DMS

DMS, qui a des bureaux à New York, au New Jersey et à Los Angeles, fournit des services de distribution d'actifs médiatiques et de gestion de contenu à des spécialistes en marketing, des annonceurs, des agences médiatiques, des radiodiffuseurs, des maisons d'édition et de production de films, entre autres, pendant tout le cycle de vie d'un actif médiatique. Les services comprennent la distribution de publicités et d'autres services de postproduction.

À propos de la Banque Nationale du Canada



Forte d'un actif de 344 milliards de dollars au 31 janvier 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

Information prospective

Le présent communiqué peut contenir des informations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui reflètent les prévisions actuelles de la société à l'égard d'événements futurs, y compris à l'égard de la stratégie d'acquisition de la société, de l'incidence de l'acquisition, de la contrepartie totale attendue et des gains de synergie prévus. Les informations prospectives sont fondées sur nombre d'hypothèses et sont assujetties à de multiples risques et incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de la société, ce qui peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux des informations prospectives ou qui sont implicites dans celles-ci.

