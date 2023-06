Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. : UOB Kay Hian toujours à l'achat

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. est une société holding d'investissement basée en Chine. La société opère dans quatre segments. Le segment de la construction navale est engagé dans la construction navale, la construction d'équipements marins offshore et la conception de navires. Le segment investissement consiste en micro-financement et en investissements par emprunt au coût amorti et autres investissements. Le secteur du commerce est engagé dans le commerce de marchandises. Le segment Autres est impliqué dans la démolition de navires et les sociétés propriétaires de navires. La société exerce ses activités sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Construction navale