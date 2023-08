Yankershop Food Co., Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de snacks à saveur traditionnelle chinoise. Les principaux produits de la société comprennent les produits de haricots de loisirs, les fruits conservés et les fruits confits, les graines grillées et les noix, les produits végétariens de loisirs, les produits de viande occasionnels et les aliments cuits au four. La société exerce ses activités principalement sur les marchés nationaux, avec la Chine centrale comme principal marché.

Secteur Transformation des aliments