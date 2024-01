Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd. est une entreprise chinoise principalement engagée dans la recherche de la technologie hydraulique ainsi que dans la production et la vente de produits hydrauliques. Les principaux produits de la société comprennent les brise-roches hydrauliques, tels que les marteaux hydrauliques, ainsi que les produits hydrauliques tels que les pompes hydrauliques, les moteurs hydrauliques et les vannes de contrôle multivoie. La société mène ses activités à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.