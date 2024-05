Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.S. a publié ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Pour l'ensemble de l'exercice, l'entreprise a déclaré des ventes de 231,07 millions TRY, comparativement à 190,82 millions TRY l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 136,33 millions TRY, comparativement à 71,86 millions TRY l'année précédente.

Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est établi à 9,601 TRY, comparativement à 5,061 TRY l'an dernier.