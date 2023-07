Yara International ASA est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation d'engrais minéraux. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et vente d'engrais minéraux (72,8%) : 22,7 Mt vendues en 2022 d'engrais azotés simples (nitrates de calcium, urées, etc.), de fertilisants complexes (à base d'azote, de phosphore et de potasse), d'engrais de spécialités (produits de nutrition des plantes, nitrates de potasse, etc.) et de fertilisants à base de magnésium et de souffre. Le CA par zone géographique se ventile entre Europe (32,9%), Amériques (48,8%), Afrique et Asie (18,3%) ; - vente de produits chimiques industriels (18,5%) : 7,2 Mt de produits chimiques azotés vendues (notamment ammoniaque, acides nitriques et nitrates d'ammonium) à destination des industries de l'automobile, de la construction, du traitement des déchets, du transport maritime, des produits chimiques, de l'exploitation minière et de l'alimentation animale ; - production d'ammoniac (8,1%). Le groupe développe également une activité de négoce d'ammoniac ; - autres (0,6%). A fin 2022, le groupe dispose de 26 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,4%), Brésil (25,6%), Amérique latine (8%), Asie (12,6%), Amérique du Nord (12,4%) et Afrique (6%).