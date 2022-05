Le fabricant d'engrais Yara affirme que le monde est confronté à un choc alimentaire extrême.

"Le monde a réalisé que la nourriture peut être une arme et elle est actuellement utilisée", a déclaré à Reuters Svein Tore Holsether, PDG de Yara International, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de nutriments végétaux, en marge du Forum économique mondial de Davos.

Il a déclaré que l'impact direct des sanctions russes a supprimé au moins 15 % de l'approvisionnement mondial en engrais et que l'impact indirect était encore plus grave en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement et de l'impact de la hausse des prix du gaz.

"Nous devons travailler à une réponse d'urgence pour les plus vulnérables. Pour cela, nous devons de toute urgence débloquer les fonds du programme alimentaire mondial (PAM), qui a un déficit de financement de 10 milliards de dollars", a-t-il déclaré.

David Beasley, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, a déclaré ce mois-ci que même avant la guerre en Ukraine, quelque 276 millions de personnes souffraient de la faim dans le monde.

Le PAM serait confronté à un manque de fonds de 10 milliards de dollars, car les prix des denrées alimentaires, du carburant et des frais d'expédition montent en flèche, tandis que les donateurs, comme les pays du Golfe riches en pétrole, ne contribuent pas aux fonds convenus.

Quelque 25 millions de tonnes de maïs et de céréales sont bloquées dans les ports de la mer Noire à cause de la guerre en Ukraine et les exportations russes de céréales et d'engrais sont également perturbées par les sanctions.

"Actuellement, nous avons une combinaison extrême d'événements où les approvisionnements en nourriture diminuent, les approvisionnements en engrais diminuent, les approvisionnements en gaz diminuent et les prix du gaz et des engrais augmentent", a déclaré Holsether.

La production mondiale d'engrais dépend fortement du gaz naturel et l'UE reçoit 40 % de son gaz de Russie.

En mars, Yara a réduit sa production d'ammoniac et d'urée en raison de la flambée des prix du gaz, mais a entièrement rétabli sa production depuis.

"Nous devons construire un système qui soit moins dépendant de la Russie et plus écologique, notamment en utilisant des énergies renouvelables pour la production d'engrais", a déclaré M. Holsether.

L'ONU classe plus d'un demi-million de personnes en Éthiopie, dans le sud de Madagascar, au Sud-Soudan et au Yémen dans la phase la plus grave de l'insécurité alimentaire aiguë.

L'Afrique figure généralement parmi les régions les plus sévèrement touchées. Yara a fait don de 18 000 tonnes d'engrais au Ghana et a convenu de la livraison de 40 000 tonnes supplémentaires, espérant qu'avec la partie donnée, le prix moyen baissera.