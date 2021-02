Le producteur d'engrais Yara veut prendre le tournant de l'hydrogène

Oslo (awp/afp) - Le fabricant norvégien d'engrais minéraux Yara International a annoncé mardi mettre un pied dans les énergies propres en misant sur l'ammoniac pour faciliter la problématique distribution de l'hydrogène.

Le groupe a créé une division "Clean Ammonia" pour "saisir les opportunités de croissance dans les solutions alimentaires décarbonées, le carburant des navires et d'autres applications de l'ammoniac propre".

Matière de base des engrais azotés, ce composé d'azote et d'hydrogène est un vecteur efficace de stockage et de distribution de l'énergie: il peut être transformé en hydrogène mais aussi être utilisé directement comme combustible ne dégageant pas d'émissions de CO2 dans des centrales électriques thermiques et des fours industriels.

Yara planche notamment sur un projet-pilote de production d'ammoniac "propre" dans son usine de Porsgrunn (sud-est de la Norvège). Actuellement alimentée en gaz naturel, le groupe voudrait basculer vers une méthode utilisant le réseau électrique (quasi exclusivement d'origine hydraulique) norvégien à condition de décrocher des aides publiques.

Le producteur d'engrais a fait ces annonces lors de la publication de ses résultats financiers qui ont globalement bien résisté à la crise sanitaire due au Covid-19.

En 2020, le bénéfice net s'est établi à 691 millions de dollars contre 599 millions un an plus tôt en dépit d'un repli de 9,3% du chiffre d'affaires, à 11,73 milliards.

Hors exceptionnels, le résultat brut d'exploitation (EBITDA) ressort quasiment inchangé, à 2,16 milliards de dollars.

La baisse des prix du gaz, l'augmentation des livraisons de produits hauts de gamme et le renforcement du dollar ont compensé la baisse des prix et l'augmentation légère des coûts, a expliqué le groupe.

Yara a proposé un dividende de 20 couronnes (2,4 dollar) pour le quatrième trimestre, ce qui porterait à 52 couronnes le dividende sur l'année. Son action prenait environ 1% à la Bourse d'Oslo en milieu de matinée sur un marché en baisse de 0,42% au même moment.

