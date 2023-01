Yaskawa Electric Corporation : Jefferies & Co. neutre sur le dossier

Données financières JPY USD EUR CA 2023 546 Mrd 4 182 M 3 848 M Résultat net 2023 49 763 M 381 M 350 M Dette nette 2023 33 373 M 255 M 235 M PER 2023 25,3x Rendement 2023 1,31% Capitalisation 1 263 Mrd 9 667 M 8 894 M VE / CA 2023 2,37x VE / CA 2024 2,29x Nbr Employés 12 897 Flottant 96,2% Graphique YASKAWA ELECTRIC CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique YASKAWA ELECTRIC CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Clôture 4 830,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 643,33 JPY Ecart / Objectif Moyen -3,86% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hiroshi Ogasawara Chairman & President Akira Kumagae Director & General Manager-Technology Development Yoshikatsu Minami Director, General Manager-Operations & Production Yasuhiko Morikawa Managing Executive Officer Shuji Murakami Representative Director & Head-Administration Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) YASKAWA ELECTRIC CORPORATION 14.32% 9 667 KEYENCE CORPORATION 13.54% 108 388 SCHNEIDER ELECTRIC SE 11.37% 87 841 EATON CORPORATION PLC 1.26% 63 202 EMERSON ELECTRIC CO. -7.35% 52 635 DELTA ELECTRONICS (THAILAND) 7.23% 33 852