YASKAWA ELECTRIC CORPORATION : Jefferies & Co. toujours neutre sur le dossier

Yaskawa Electric Corporation est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes mécatroniques. Parallèlement, le groupe propose des prestations d'installation et de maintenance. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes de contrôle des mouvements des machines industrielles (45.2%) ; - robots industriels (35.8%) ; - systèmes de commande et de contrôle d'électricité (13%) : destinés notamment aux secteurs de la sidérurgie, de la production d'électricité et de l'approvisionnement en eau potable ; - autres (6%) : notamment systèmes informatiques (logiciels et périphériques d'ordinateurs). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (34,9%), Chine (25,1%), Asie (10,7%), Amériques (15,1%), Europe (14,1%) et autres (0,1%).

Secteur Equipements et composants électriques