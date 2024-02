Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited fournit des services de soins de santé, gère des hôpitaux et d'autres services connexes. Elle propose des services tels que des équipements, des directives pour l'admission, une politique relative aux visiteurs, un service d'assistance et un système d'accréditation. La société fournit un éventail de services super spécialisés dans le domaine de la cardiologie, de la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, de la neurologie, de la neurochirurgie, de l'urologie, de la néphrologie, de l'oncologie, de la gastro-entérologie et de la gastro-entérologie chirurgicale, de l'orthopédie, y compris la chirurgie de la colonne vertébrale, le remplacement des articulations et la médecine sportive, la chirurgie plastique et reconstructive, la pneumologie, les soins complets à la mère et à l'enfant, y compris la fécondation in vitro avancée. L'entreprise propose également des services de dermatologie, d'ophtalmologie, de dentisterie, de psychologie et de psychiatrie, d'anesthésiologie, de physiothérapie et de rééducation, de radiologie, de pathologie et de médecine de laboratoire, ainsi que de nutrition et de santé. Il possède des hôpitaux à Noida, Jhansi, Greater Noida et Noida Extension.

Secteur Installations et services en soins de santé