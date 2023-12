YB Ventures Berhad est une société holding d'investissement basée en Malaisie. La société est engagée dans la fabrication de tuiles et la technologie Internet. Elle exerce ses activités dans un seul secteur, celui de la fabrication de carreaux et des revenus commerciaux : Fabrication de carreaux et revenus commerciaux. La marque de la société, ALPHA TILES, est une marque de fabrication de carreaux qui fournit des carreaux de céramique, des carreaux homogènes et des carreaux de porcelaine qui conviennent à une utilisation sur les murs et les sols et qui sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant de 300 millimètres (mm) x 300 mm aux carreaux plus grands de 600 mm x 600 mm. L'usine de fabrication et les bureaux de la société sont situés sur un terrain industriel de 141 000 mètres carrés. Ses sept lignes de production produisent annuellement 11 000 000 de mètres carrés de carreaux de céramique, de carreaux homogènes et de carreaux de porcelaine. Elle possède également une marque de carreaux, Talos Living Tiles (Talos), qui comprend une technologie de nano-glaçage, qui génère une libération continue d'ions négatifs pour nettoyer l'air ambiant des contaminants nocifs.

Secteur Fournitures de construction et installation