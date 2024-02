Yeahka Ltd est une société holding d'investissement basée en Chine. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société fournit principalement des services de paiement à guichet unique et des services commerciaux basés sur la technologie pour les détaillants et les consommateurs. Les services de paiement à guichet unique comprennent des services de paiement basés sur des applications et des portefeuilles électroniques de tiers, et des services de paiement traditionnels tels que les paiements par carte bancaire avec des terminaux de paiement traditionnels. Les services commerciaux basés sur la technologie comprennent les produits SaaS (Software as a Service) des commerçants, les services de marketing et les services de technologie financière. La société exerce ses activités sur le marché national.