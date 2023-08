Yealink Network Technology Corporation Limited est une société basée en Chine dont l'activité principale est la recherche, le développement, la vente et les services connexes d'équipements terminaux de communication d'entreprise. La société opère à travers deux segments principaux. Le secteur d'activité principal est principalement engagé dans la recherche, le développement et la fabrication de terminaux de bureau SIP (Session Initiation Protocol), de terminaux DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) et de systèmes de vidéoconférence haute définition (VCS). Le secteur Autres activités est principalement engagé dans la fabrication, la recherche, le développement et la vente de modules d'extension, de convertisseurs, de casques et d'adaptateurs USB Bluetooth, entre autres.

Secteur Communications et réseautage