Yellow Brick Road Holdings Limited est un prêteur non bancaire basé en Australie et une société de services de courtage hypothécaire. La société est engagée dans des activités de courtage hypothécaire, d'agrégation et de services de gestion. Elle propose une gamme de prêts immobiliers, notamment pour le refinancement, l'achat d'une première maison, l'investissement immobilier, la construction et les travailleurs indépendants. Les filiales de la Société comprennent Yellow Brick Road Group Pty Ltd, Skasgard Pty Ltd, Loan Avenue Pty Ltd, Carithas Pty Ltd, Boreanaz Pty Ltd, Yellow Brick Road Investment Partners Pty Ltd, ExchangeIQ Advisory Group Pty Ltd, Yellow Brick Road Services Pty Ltd, Yellow Brick Road Accounting and Wealth Management Pty Ltd, Yellow Brick Road Financial Planners Pty Ltd, Yellow Brick Road Finance Pty Ltd, Yellow Brick Road Accounting and Taxation Services Pty Ltd et d'autres.