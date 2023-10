Yellow Cake plc est une société basée à Jersey qui se consacre à l'uranium. La société offre une exposition directe au prix au comptant de l'uranium sans risque d'exploration, de développement, d'exploitation minière ou de traitement, ainsi qu'à d'autres opportunités commerciales dans le secteur de l'uranium. La société opère dans le secteur de l'uranium et détient de l'oxyde d'uranium physique (U3O8). La société est engagée dans des activités transactionnelles liées à l'uranium, telles que les swaps de localisation de l'uranium. Elle est également impliquée dans d'autres transactions opérationnelles et financières sur une base opportuniste pour s'assurer une exposition à l'uranium, y compris le streaming et les redevances et d'autres opportunités de financement. La société détient environ 18,8 millions de livres d'U3O8, qui sont conservées dans un compte de stockage sur le site de Cameco à Port Hope/Bind River (Ontario, Canada) et dans le site de stockage d'Orano Cycle à Malvesi/Tricastin (France). La société est organisée en un seul secteur d'activité, à savoir la détention d'U3O8 en vue d'une appréciation du capital à long terme.

Secteur Uranium