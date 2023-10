(Alliance News) - Yellow Cake PLC a noté mardi une hausse du prix de l'uranium, en raison de la disponibilité limitée des stocks à court terme considérés comme disponibles à la vente.

L'investisseur en uranium fondé par Bacchus Capital Advisers a déclaré que le prix de l'uranium a augmenté à 74,00 USD par livre le 30 septembre, contre 56,00 USD le 30 juin.

La société a déclaré que les facteurs jouant un rôle sont les risques géopolitiques avec un certain nombre de pays producteurs tels que la Russie et le Niger et les préoccupations croissantes des services nucléaires concernant la production future d'uranium suffisante pour les réacteurs nucléaires en fonctionnement et en projet.

Yellow Cake a ajouté qu'elle estimait sa valeur d'actif net à 6,18 GBP au 30 septembre, soit une augmentation de 37 % par rapport aux 4,50 GBP au 30 juin.

Andre Liebenberg, directeur général, a déclaré : "Les fondamentaux de l'offre et de la demande que nous avons exposés précédemment restent plus que jamais d'actualité. L'offre reste limitée, tandis que la demande augmente dans le monde entier, sous l'effet à la fois de ce qui est désormais une acceptation générale du nucléaire comme élément clé de la réalisation de nos ambitions mondiales en matière d'énergie nette zéro, mais aussi, plus récemment, des préoccupations concernant la viabilité à court terme des sources d'énergie renouvelables. Nous restons confiants dans les perspectives à long terme de l'uranium".

Les actions de Yellow Cake étaient en hausse de 0,7 % à 551,50 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.