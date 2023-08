Yellow Corporation est une société de portefeuille. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, offre à ses clients une gamme de services de transport. Elle possède des réseaux de logistique et de transport de lots brisés en Amérique du Nord, avec des capacités locales, régionales, nationales et internationales. La société offre une gamme complète de services pour le transport de marchandises industrielles, commerciales et de détail, principalement par l'exploitation d'équipements détenus ou loués dans son réseau de distribution terrestre en Amérique du Nord. Les services de transport de la société sont fournis pour diverses catégories de marchandises, qui peuvent inclure (entre autres) des vêtements, des appareils, des pièces automobiles, des produits chimiques, des aliments, des meubles, du verre, des machines, des métaux, des produits métalliques, des produits pétroliers non en vrac, du caoutchouc, des textiles, du bois et d'autres produits manufacturés ou composants. La société fournit à la fois des services LTL, qui combinent les envois de plusieurs clients sur une seule remorque, et des services de transport de lots complets.

Secteur Frêt au sol et logistique