Les anciens clients de l'entreprise de transport routier Yellow, qui a fait faillite, peuvent s'attendre à voir leurs tarifs augmenter d'au moins 10 à 20 % par rapport aux niveaux les plus bas qui ont contribué à la disparition de cette entreprise presque centenaire, ont déclaré vendredi des analystes et des cadres de l'industrie.

Yellow, anciennement connu sous le nom de YRC, était l'une des plus grandes entreprises de camionnage des États-Unis et un leader sur le marché du "less-than-truckload" (LTL) qui combine les expéditions de plusieurs clients sur un seul camion. Les concurrents qui reprennent les activités de Yellow affirment qu'ils ne baissent pas leurs prix pour autant.

Deux dirigeants de longue date du secteur ont déclaré à Reuters que les tarifs de Yellow étaient inférieurs de 10 à 20 % à ceux de ses rivaux. Les chargements sur le marché dit "LTL" ne se négocient pas sur le marché au comptant et varient en fonction du type et de la taille des expéditions, ont-ils expliqué.

"Yellow était bien en dessous des tarifs du marché, a déclaré Ken Adamo, responsable des analyses chez DAT Freight and Analytics, qui gère l'une des plus grandes places de marché de fret routier d'Amérique du Nord.

Les anciens clients de Yellow doivent s'attendre à voir leurs tarifs augmenter d'au moins autant pour atteindre la parité avec le marché, a déclaré Chris Pickett, analyste et directeur de l'exploitation chez Flock Freight, qui met en relation des expéditeurs pour remplir des camions individuels.

Cependant, cela pourrait ne pas être la fin des augmentations, a déclaré M. Pickett. Contrairement au marché très fragmenté du transport routier, le transport de lots brisés est dominé par une douzaine d'acteurs. Ces entreprises disposent d'un plus grand pouvoir de fixation des prix et, avec la disparition de Yellow, il y a moins de concurrence pour le fret qu'elles traitent.

Certains prestataires augmentent déjà leurs tarifs, ce qui pourrait entraîner une hausse de 10 à 15 % des tarifs LTL par rapport aux niveaux actuels, selon M. Pickett. "Cela va créer un choc des prix.

Les grandes entreprises comme Walmart, Amazon.com et Home Depot verront probablement les augmentations de tarifs les plus faibles, car elles transfèrent des marchandises de Yellow.

Des clients avisés comme ceux-là ont probablement trouvé de nouveaux transporteurs avant la faillite de Yellow le 7 août, a déclaré M. Adamo.

Yellow a accusé le syndicat International Brotherhood of Teamsters d'être à l'origine de son échec. Mais le syndicat et les analystes ont mis en cause une mauvaise gestion, estimant que les tarifs inférieurs à ceux du marché pratiqués par la société endettée ne lui permettaient pas de compenser le coût élevé de la gestion des entreprises qu'elle avait rachetées en tant qu'entités distinctes.

Aujourd'hui, des entreprises de camionnage concurrentes comme Forward Air profitent de l'échec de Yellow.

Forward Air a repris une partie des activités de Yellow, a déclaré Thomas Schmitt, PDG de la société, lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 3 août.

"Le départ de Yellow du marché accentuera encore la discipline en matière de prix... Je pense que le creux de la vague est derrière nous", a déclaré M. Schmitt à propos de la "récession du fret" que connaît actuellement le secteur.