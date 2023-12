Pages Jaunes Limitée a annoncé la nomination de Treena Cooper à son conseil d'administration, à compter du 1er janvier 2024. Mme Cooper apporte une riche expérience au conseil d'administration. Elle possède plus de 20 ans d'expérience juridique, avec une expertise dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial, des fusions et acquisitions, de la gouvernance d'entreprise, de la propriété intellectuelle et du droit du travail et de l'emploi.

Mme Cooper est actuellement vice-présidente des affaires juridiques et avocate générale d'IPEX, poste qu'elle occupe depuis 2023. Avant de rejoindre l'IPEX, Mme Cooper a occupé des postes de plus en plus importants chez Pages Jaunes entre 2008 et 2023, y compris son rôle le plus récent en tant que première vice-présidente, avocate générale et secrétaire. Treena est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa et a été admise au barreau en 2001 et 2004 en Ontario et au Québec, respectivement.

Treena remplace Paul W. Russo, qui quittera le conseil d'administration le 31 décembre 2023.