Yelp Inc. met en relation les consommateurs avec les entreprises locales. Les produits publicitaires de la société permettent aux entreprises de toutes tailles d'atteindre un large public, de faire la publicité de leurs produits et de favoriser la conversion de leurs services. Elle propose aux entreprises de toutes tailles une gamme de produits publicitaires gratuits et payants, dont la publicité au CPC (Yelp Ads) et les produits publicitaires multi-locaux. Ses produits de pages professionnelles comprennent le compte professionnel gratuit, le forfait de mise à niveau, le profil de marque, le profil amélioré, la licence vérifiée, les points forts de l'entreprise, le portefeuille, Yelp Connect, le logo et les offres d'emploi à proximité. Outre ses produits publicitaires, Yelp propose également des fonctionnalités et des outils interactifs destinés à faciliter les transactions entre les consommateurs et les entreprises locales qu'ils trouvent sur Yelp. Elle propose des services d'abonnement, des paiements de licences pour l'accès aux données de Yelp et d'autres arrangements non publicitaires et non transactionnels. Elle vend ses produits publicitaires en ligne, par l'intermédiaire de son site web et de l'application Yelp for Business, et indirectement par l'intermédiaire de partenaires.

Secteur Internet