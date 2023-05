OBLIGATIONS INDIENNES - Les rendements des obligations indiennes devraient baisser après des données d'inflation meilleures que prévu.

Les rendements des obligations d'État indiennes devraient commencer à baisser lundi après que l'inflation locale se soit située bien en dessous de la limite supérieure de tolérance de la Reserve Bank of India (RBI) pour le deuxième mois consécutif.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 6,96%-7,02%, a déclaré un trader d'un négociant primaire, après avoir clôturé à 6,9938% lors de la session précédente.

L'inflation annuelle des prix de détail en Inde a baissé à 4,7 % en avril, son plus bas niveau depuis 18 mois, en raison de la baisse des prix des denrées alimentaires. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis octobre 2021, lorsqu'il a atteint 4,48%, et également inférieur aux prévisions de Reuters de 4,80%.

"L'optimisme sur l'IPC a conduit à un rallye vers la fin de la session de vendredi et cela pourrait se poursuivre lundi. Le rendement de l'obligation de référence trouvera toutefois un soutien solide à 6,90 % parce que les réductions de taux de la RBI ne sont pas en vue", a déclaré un courtier de la banque d'État.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans s'est établi à son niveau de clôture le plus bas depuis le 7 avril 2022, vendredi.

En avril, la RBI avait surpris le marché en maintenant le statu quo sur les taux, alors que le marché s'attendait à une hausse de 25 points de base.

"Même si la RBI n'a pas modifié sa politique monétaire et a indiqué qu'il s'agissait d'une "pause tactique", nous ne voyons pas de risque d'une nouvelle augmentation des taux", ont déclaré les économistes de la YES Bank dans une note.

"Nous ne voyons pas non plus de baisse de taux de la part de la RBI dans un avenir proche. En effet, nous appelons à une longue pause de la part de la RBI".

INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,5 % à 73,78 $ le baril après avoir chuté de 1 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,4588 % et à deux ans à 3,9851 % **L'Inde vise à échanger des titres d'une valeur maximale de 200 milliards de roupies (2,45 milliards de dollars) (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Bhakti Tambe ; Édition de Sohini Goswami).